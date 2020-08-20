«Барса» готова не выпускать Суареса на поле до конца контракта. Он ждет расчета за оставшийся год (ESPN)

Форвард Луис Суарес может остаться в «Барселоне».

Как сообщает ESPN, игрок настаивает на том, чтобы ему выплатили всю причитающуюся сумму по контракту, включая последний сезон, даже если он уйдет в другой клуб. Ежегодно Луис зарабатывает порядка 25 миллионов евро.

«Барселона» не хочет платить уругвайцу, но согласна отпустить его в «Ювентус» за символическую сумму.

Отмечается, что если стороны не придут к компромиссу, то каталонская команда готова не выпускать Суареса на поле до конца контракта, срок действия которого истекает летом 2021 года.

Впрочем, итоговое решение о том, задействовать ли футболиста, в таком случае будет принимать главный тренер команды .

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