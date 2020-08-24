«Локомотив» продлил серию без побед до 5 матчей, сыграв вничью с «Ростовом» (0:0)

и сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ – 0:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Для «Локомотива» эта игра стала пятой подряд без побед. Ранее он не смог обыграть «Урал» (1:1), «Спартак» (1:2), «Ахмат» (2:3) и «Зенит» (0:0).

Для «Ростова» это вторая ничья подряд – в прошлом туре он не сумел победить «Краснодар» (1:1).

После семи туров РПЛ «Ростов» занимает в таблице 7-ю строчку, набрав 11 очков. «Локомотив» – девятый, он заработал 9 баллов.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ