«Локомотив» продлил серию без побед до 5 матчей, сыграв вничью с «Ростовом» (0:0)

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«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ – 0:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Для «Локомотива» эта игра стала пятой подряд без побед. Ранее он не смог обыграть «Урал» (1:1), «Спартак» (1:2), «Ахмат» (2:3) и «Зенит» (0:0).

Для «Ростова» это вторая ничья подряд – в прошлом туре он не сумел победить «Краснодар» (1:1).

После семи туров РПЛ «Ростов» занимает в таблице 7-ю строчку, набрав 11 очков. «Локомотив» – девятый, он заработал 9 баллов.

Ростов – Локомотив 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
14 сентября, 20.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
РостовПесьяков, Чернов, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Байрамян (Тошевски, 90), Еременко (Мамаев, 72), Норманн, Ионов (Долгов, 85), Шомуродов (Полоз, 72).
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Куликов (Эдер, 85), Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Рыбчинский (Игнатьев, 85), Серкейра, Смолов (Лисакович, 62).
Предупреждения:
Крыховяк (73), Ионов (77), Игнатьев (90).

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