«Локомотив» продлил серию без побед до 5 матчей, сыграв вничью с «Ростовом» (0:0)

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ – 0:0.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Для «Локомотива» эта игра стала пятой подряд без побед. Ранее он не смог обыграть «Урал» (1:1), «Спартак» (1:2), «Ахмат» (2:3) и «Зенит» (0:0).
Для «Ростова» это вторая ничья подряд – в прошлом туре он не сумел победить «Краснодар» (1:1).
После семи туров РПЛ «Ростов» занимает в таблице 7-ю строчку, набрав 11 очков. «Локомотив» – девятый, он заработал 9 баллов.
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.30, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Чернов, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Байрамян (Тошевски, 90), Еременко (Мамаев, 72), Норманн, Ионов (Долгов, 85), Шомуродов (Полоз, 72).
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Куликов (Эдер, 85), Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Рыбчинский (Игнатьев, 85), Серкейра, Смолов (Лисакович, 62).