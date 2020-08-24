ЦСКА отказался обсуждать с «Зенитом» переход Влашича (Metaratings)

Полузащитник Никола Влашич, вероятно, не перейдет из ЦСКА в «Зенит».

Как сообщает Metaratings, московский клуб отказался обсуждать с петербургским сумму трансфера и возможность такой сделки. Официального предложения от «Зенита» в ЦСКА также не поступало.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может потребовать 45 млн евро у «Зенита» за Влашича.

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