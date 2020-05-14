Евгений Устюгов о допинг-расследовании: «Россия понесла сильнейший репутационный урон, мы все просто заложники Запада»

Бывший российский биатлонист рассказал о допинговом расследовании в его отношении.

Устюгова лишили эстафетного золота Сочи-2014 и дисквалифицировали на два года за использование оксандролона. Решение вынесено на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории.

— Это самый настоящий правовой беспредел. После предварительного слушания я боюсь представить, что будет дальше. Мои западные адвокаты в шоке, я сам в шоке. Я с 2010-го года был под прицелом , под прицелом . Все пробы у меня всегда были чистые.

Спустя три года, когда я пошел с ними на сотрудничество, они дважды приехали ко мне домой в Красноярк, я им предоставил все пробы. Два раза. А теперь они начинают рассказывать, что сданные по их же просьбе анализы нельзя учитывать, и что эти два года я кололся ЭПО.

— В одном из интервью вы говорили, что в вам намекнули, чтобы вы перестали сопротивляться и признали свою вину.

— Были такие письма, конечно. Мол, признайте свою вину, признайте допинговую систему РФ, и мы больше не будем копать под вас. Все это было. Они сказали: «Мы вас и так лишим всего, но лучше сознайтесь». Идиотизм самый настоящий. Кто-то хочет воспользоваться ситуацией и забрать наши медали.

А мы все просто заложники Запада. Жаль, что именно спортсменам приходится страдать из-за этих игр. Россия понесла сильнейший репутационный урон, и теперь в отношении наших спортсменов не действует никакая форма защиты и справедливости, – сказал Устюгов.

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