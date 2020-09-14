Гурьянов – 3-я звезда матча с «Вегасом»: победный гол в овертайме, ассист, 4 хита

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Денис Гурьянов Хоккей

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов был признан третьей звездой пятого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:2 ОТ, 4-1). 

Россиянин стал автором решающего гола в овертайме, прервав при этом 7-матчевую безголевую серию. 

Также он ассистировал Йоэлю Кивиранте при второй шайбе «Старс». 

Общее игровое время – 14:53 (2:51 – в большинстве, полезность «0»). Нанес 2 броска в створ, применил 4 силовых приема, допустил 3 потери. 

Всего у него стало 17 (9+8) очков в 21 матче текущего плей-офф НХЛ

 
 

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