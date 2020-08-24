Убытки «Ювентуса» составили 71,4 млн евро в сезоне-2019/20. Год назад было 39,9 млн

Стали известны результаты финансовой деятельности «Ювентуса» в прошлом сезоне.

Как информирует ANSA, по итогам сезона-2019/20 «Ювентус» потерпел убытки на сумму 71,4 миллиона евро, что на 31,5 млн больше, чем год назад (39,9 млн евро).

Операционная выручка организации упала на 62,8 млн евро, чистый финансовый долг составил 385,2 миллиона евро.

Отмечается, что одним из факторов, оказавших значительное влияние на показатели клуба, стала пандемия коронавируса.

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