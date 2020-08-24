«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ, «Сочи» отстает на балл, «Спартак» – 3-й в 2 очках

победил тульский (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Сергея Семака возглавила турнирную таблицу с 16 очками. Идущий вторым «Сочи» отстает на 1 балл, занимающий третье место «Спартак» – на 2.

Кстати, Sports.ru сделал черную форму «Зениту» – и ее можно выиграть в нашем видео в ютубе.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ