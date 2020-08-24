«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ, «Сочи» отстает на балл, «Спартак» – 3-й в 2 очках

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«Зенит» победил тульский «Арсенал» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Сергея Семака возглавила турнирную таблицу с 16 очками. Идущий вторым «Сочи» отстает на 1 балл, занимающий третье место «Спартак» – на 2.

Кстати, Sports.ru сделал черную форму «Зениту» – и ее можно выиграть в нашем видео в ютубе.

Зенит – Арсенал Тула 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
14 сентября, 18.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Мостовой, 2:0 – 31 Дзюба, 2:1 – 60 Ковалев, 3:1 – 86 Ерохин.
ЗенитКержаков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев (Терентьев, 90), Ловрен, Барриос, Мостовой (Сутормин, 84), Оздоев, Малком (Ерохин, 84), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Жирков, 76).
Арсенал ТулаНигматуллин, Беляев, Бауэр, Бурлак, Громыко (Пантелеев, 58), Ткачев (Минаев, 89), Кангва, Костадинов, Кангва (Аджоев, 90), Ковалев, Хлусевич (Сокол, 58).
Предупреждения:
Бурлак (21), Барриос (37), Хлусевич (45), Ткачев (79).

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