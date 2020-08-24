«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ, «Сочи» отстает на балл, «Спартак» – 3-й в 2 очках

«Зенит» победил тульский «Арсенал» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Команда Сергея Семака возглавила турнирную таблицу с 16 очками. Идущий вторым «Сочи» отстает на 1 балл, занимающий третье место «Спартак» – на 2.
Кстати, Sports.ru сделал черную форму «Зениту» – и ее можно выиграть в нашем видео в ютубе.
- Дата проведения
- 14 сентября, 18.30, «Газпром Арена»
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Зенит –
Кержаков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев (Терентьев, 90), Ловрен, Барриос, Мостовой (Сутормин, 84), Оздоев, Малком (Ерохин, 84), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Жирков, 76).
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Арсенал Тула –
Нигматуллин, Беляев, Бауэр, Бурлак, Громыко (Пантелеев, 58), Ткачев (Минаев, 89), Кангва, Костадинов, Кангва (Аджоев, 90), Ковалев, Хлусевич (Сокол, 58).