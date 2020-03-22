«Ман Сити» предложил 89+5 млн евро за защитника «Атлетико» Хосе Хименеса

Центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес интересен «Манчестер Сити».
Клуб из Манчестера уже сделал официальное предложение о трансфере 25-летнего уругвайца, сообщает As со ссылкой на источник в «Атлетико».
«Ман Сити» предложил 89 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.
«Атлетико» не готов отпустить игрока без активации суммы отступных, которая составляет 120 миллионов.
Футболисту комфортно в Мадриде, но ему поступило очень выгодное предложение от «Сити». Тренер «матрасников» Диего Симеоне постарается убедить игрока остаться.
Хименес провел 7 сезонов в «Атлетико». Его статистику смотрите здесь.
Напомним, год назад «Манчестер Сити» выкупил хавбека Родри у «Атлетико», выплатив отступные – 70 миллионов евро.