«Ман Сити» предложил 89+5 млн евро за защитника «Атлетико» Хосе Хименеса

Центральный защитник «Атлетико» интересен «Манчестер Сити».

Клуб из Манчестера уже сделал официальное предложение о трансфере 25-летнего уругвайца, сообщает As со ссылкой на источник в «Атлетико».

предложил 89 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

«Атлетико» не готов отпустить игрока без активации суммы отступных, которая составляет 120 миллионов.

Футболисту комфортно в Мадриде, но ему поступило очень выгодное предложение от «Сити». Тренер «матрасников» Диего Симеоне постарается убедить игрока остаться.

Хименес провел 7 сезонов в . Его статистику смотрите здесь.

Напомним, год назад «Манчестер Сити» выкупил хавбека Родри у «Атлетико», выплатив отступные – 70 миллионов евро.