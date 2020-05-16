Сергей Иванов: «Вся РПЛ – очень слабая. Ее не сравнить с нашими чемпионатами по волейболу или баскетболу»

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Специальный представитель президента РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Иванов оценил уровень российской Премьер-лиги.

– У ЦСКА сейчас появились серьезные покупки...

– Это несерьезные покупки.

– Почему?

– Ну, сравните их с тем же Карвальо, Вагнером, Мусой. Кстати, Эджуке мне напоминает Ахмеда. Похож, здорово бежит, забил дебютный гол, с чем его и поздравляю.

Но сказать, что это сильные покупки... Слушайте, мы не английская Премьер-лига, не надо такими словами бросаться.

Вся РПЛ – очень слабая. Ее не сравнить с нашими чемпионатами по волейболу или баскетболу. Вы что думаете, что наши команды когда-то в полуфинал Лиги чемпионов выйдут?

– Только в мечтах.

– Мечтать не вредно, а волейбольные и баскетбольные клубы делают это каждый год.

– А вообще в РПЛ были серьезные покупки в этом году?

– Нет, в том числе и из-за коронавируса покупательная способность упала. Это видно. Даже у «Зенита», не говоря уже об остальных.

Хотя «Зенит» – это вещь в себе, его нельзя сравнивать с другими клубами. Ни у кого столько денег нет, – сказал Иванов.

Гончаренко идеально управлял дерби: прессинг в первом тайме (поднимался даже Обляков) и контратаки с Эджуке после перерыва

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