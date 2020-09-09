Конора арестовали на Корсике после того, как он показал половой орган замужней женщине (The Sun)

Стали известны подробности задержания экс-чемпиона в двух дивизионах на Корсике.

Бойца обвиняли в неподобающем поведении и попытке сексуального насилия.

Сообщается, что Конор показал половой орган замужней женщине, когда она направлялась в туалет одного из баров Кальви.

Макгрегор был арестован в пятницу, но уже на следующий день был отпущен без предъявления обвинений. Тем не менее, уголовное дело против него не закрыто. Его могут вызвать в суд на этой неделе.

Конора задержали на Корсике. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении

Менеджер Конора: «Макгрегор не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовком»