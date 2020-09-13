Илья Авербух: «Уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже. Стоит задуматься, что происходит»

Теги Илья Авербух сборная России Михаил Коляда Алина Загитова контрольные прокаты Фигурное катание

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух поделился впечатлениями от контрольных прокатов сборной России.

«Объективно уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже. Всем стоит задуматься, что у нас происходит.

Что касается отсутствия Загитовой, то это не сказалось на уровне мероприятия.

Я очень доволен выступлением Миши Коляды. Тем, как он показал программу, которую я ему сделал. Рад, что, по мнению многих специалистов, именно выступление Миши стало самым ярким на прокатах», – отметил Авербух.

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