Илья Авербух: «Уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже. Стоит задуматься, что происходит»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух поделился впечатлениями от контрольных прокатов сборной России.
«Объективно уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже. Всем стоит задуматься, что у нас происходит.
Что касается отсутствия Загитовой, то это не сказалось на уровне мероприятия.
Я очень доволен выступлением Миши Коляды. Тем, как он показал программу, которую я ему сделал. Рад, что, по мнению многих специалистов, именно выступление Миши стало самым ярким на прокатах», – отметил Авербух.
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