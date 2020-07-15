«Ростов» предложил наградить Прядкина за вклад в развитие футбола («РБ-Спорт»)

Российский футбольный союз продолжает опрос клубов с целью определить лауреатов сезона-2019/20.

По итогам прошлого чемпионата России не был утвержден традиционный «список 33 лучших». Президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома РФС выразил недовольство предложенным списком и неясностью критериев оценки.

В итоге было решено опросить самих участников соревнований, и все затянулось на несколько месяцев. Однако сейчас голосование близко к завершению.

В опроснике есть несколько номинаций, кроме «списка 33 лучших»: лучший футболист, лучший тренер, лучшая команда, «надежда» (лучший молодой игрок до 21 года) и «за вклад в развитие футбола».

По информации «РБ-Спорт», в последней номинации «Ростов» проголосовал за президента РПЛ Сергея Прядкина.

Напомним, во время рестарта сезона-2019/20, прерванного пандемией коронавируса, решения по поводу переноса матчей предлагалось принимать клубам.

Перед матчем «Сочи» – «Ростов», когда у ростовчан заболели 6 футболистов, а контактная группа составила 42 человека, Прядкин не выходил на связь с ростовчанами, «Сочи» отказался переносить матч, «Ростов» отправился на игру юношеским составом и проиграл 1:10.

Впоследствии «Ростов» сделал жесткое заявление, а главный тренер дончан раскритиковал руководство лиги. Прядкин после этого обратился в комитет по этике, и тренер был оштрафован.

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