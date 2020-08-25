Гендиректор «Зенита» о Влашиче: «Чепуха. Написали бы про 50 млн евро, если бы два гола забил «Спартаку»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Никола Влашич Р-Спорт Владимир Высоцкий Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новости о возможном подписании полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

– Чепуха. Наверное, если бы он два [гола] забил «Спартаку», написали бы 50 млн евро.

– Ищете ли атакующего полузащитника?

– Мой сосед объездил весь Союз. Чего-то ищет, а чего – не видно, – сказал Медведев.

Отметим, что ответ на вопрос – цитата из песни Владимира Высоцкого «Песня завистника».

Армейцы отказались продать 22-летнего игрока «Зениту» за 25 миллионов евро. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить 4,5 млн в год.

Сегодня стало известно, что ЦСКА озвучил «Зениту» сумму 40 млн евро, а чемпион России предложит около 35 млн и бонусы.

Влашич набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах РПЛ в этом сезоне.

Влашичу пора выходить на поле с короной 👑 Гол «Спартаку» – очередное доказательство 

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