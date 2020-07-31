Кокорин нужен «Роме», Овечкин вылетел из Кубка Стэнли, Месси думает уйти из «Барсы», новые достижения «Баварии», Кириленко переизбран и другие новости утра

1. Александр Кокорин, возможно, не вернется на поле до паузы на матчи сборных в сентябре. Хотя в «Спартаке» надеются, что форвард сыграет уже в ближайшем туре.

«Рома» тем временем возобновила интерес к новичку красно-белых. Не верите? Источнику можно доверять, Александр Мостовой подтвердит.

2. НХЛ. «Вашингтон» и Овечкин вылетели из Кубка Стэнли, проиграв «Айлендерс» в первом раунде со счетом 1-4 (0:4 в пятом матче).

Варламов сыграл на ноль, а показатель полезности Овечкина равен «-3».

3. У «Барселоны» намечается жаркое межсезонье. Пишут, что Куману нужны Вейналдум, Депай и Лаутаро. Тренер встретился с Лео Месси – тот намекнул, что склоняется к уходу из «Барсы». Это пока слухи, а вот продажа Луиса Суареса более чем реальна – уругваец интересен «Ювентусу», а «Аякс» готов заплатить за него 15 млн евро.

4. «Бавария» еще не выиграла ЛЧ, но уже точно заработает более 120 млн евро за этот сезон – рекорд «Барселоны» пал. Также мюнхенцы обошли «Реал» и лидируют в клубном рейтинге УЕФА.

На финал против «ПСЖ» назначен итальянский арбитр. Если вы живете в Марселе, пожалуйста, не надевайте экипировку парижан в день игры.

4. Карасев обслужит матч «Спартак» – «Локо», игра «Зенит» – «Тамбов» пройдет без ВАР. Кашшаи может привлечь к работе в РПЛ арбитра из ФНЛ. РФС предоставил всем судьям оборудование для фитнес-трекинга и нанял тренера.

5. Андрей Кириленко переизбран на должность президента РФБ. Пока его работа, правда, разочаровывает.

6. Трансферы. «Химки» хотят арендовать Шкурина у ЦСКА, также в аренду может уйти хавбек армейцев Бийол. Понтус Вернблум расторгнет контракт с ПАОК и может вернуться в Россию. «Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Порту» Соареса, вратарь «Краснодара» Адамов близок к переходу в «Зенит». Ротор» арендовал Кверквелию у «Локо», а из «Рубина» подписал Давиташвили. В клубе уже пять грузинских футболистов.

7. АПЛ представила календарь сезона – «Ливерпуль» в первом туре сыграет с «Лидсом».

8. НБА. «Хьюстон» повел 2-0 с «Оклахомой», 31+11 от Дэвиса помогли «Лейкерс» сравнять счет в серии с «Портлендом» и другие результаты.

«Миннесота» выиграла драфт-лотерею и будет выбирать первой. Второй пик достался «Голден Стэйт».

9. В Кубке чемпионов КХЛ «Ак Барс» обыграл «Магнитку» (3:1), одержав вторую победу подряд – общий счет 8:3. В концовке молодой Хованов что-то сказал скамейке «Металлурга», чем разозлил Илью Воробьева. Сам форвард «Ак Барса» заявил, что просто ответил на крики со скамейки соперника.

Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса. В «Автомобилисте» заражение выявлено у трети игроков.

10. «Специя» впервые вышла в Серию А за свою 114-летнюю историю. При этом у клуба есть скудетто – со звездочкой.

11. Минспорт на 6 месяцев наделил обязанностями по развитию хоккея на траве Федерацию бейсбола России.

12. В сборную Испании вызваны 8 новичков, а игроков из «Ман Сити» больше, чем из «Барселоны».

13. Хавбек «Баварии» Дэвис рассказал, что Месси не дал ему футболку после 2:8 в Лиге чемпионов.

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