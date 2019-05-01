Гурьянов сделал покер в шестом матче серии с «Калгари». У него 5 очков и «+4» за 13:27

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Форвард «Далласа» Денис Гурьянов сделал покер в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Калгари» (7:3, 4-2 в серии) и стал его первой звездой. 

Россиянин забросил свои 3-ю, 4-ю, 5-ю и 6-ю шайбы в текущем розыгрыше плей-офф.

Первые три шайбы он забросил во втором периоде, уложившись в 14 минут 31 секунду игрового времени.

Также в его активе голевая передача на Радека Факсу. 

Всего Гурьянов провел на льду 13 минут 27 секунд (1:15 в большинстве, полезность «+4»). Результативными стали 4 из 5 его бросков в створ. Еще применил 2 силовых приема. 

 
 

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