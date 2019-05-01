Гурьянов сделал покер в шестом матче серии с «Калгари». У него 5 очков и «+4» за 13:27

Форвард сделал покер в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли против (7:3, 4-2 в серии) и стал его первой звездой.

Россиянин забросил свои 3-ю, 4-ю, 5-ю и 6-ю шайбы в текущем розыгрыше плей-офф.

Первые три шайбы он забросил во втором периоде, уложившись в 14 минут 31 секунду игрового времени.

Также в его активе голевая передача на Радека Факсу.

Всего Гурьянов провел на льду 13 минут 27 секунд (1:15 в большинстве, полезность «+4»). Результативными стали 4 из 5 его бросков в створ. Еще применил 2 силовых приема.