Кокорин может не сыграть за «Спартак» до паузы на матчи сборных. 13 сентября – дерби с ЦСКА

Дебют нападающего за откладывается.

По данным «Чемпионата», 29-летний форвард, скорее всего, не сможет выйти на поле до паузы на матчи сборных, которая начнется в начале сентября.

Футболисты отправятся в сборные после 6-го тура .

Красно-белым за это время предстоит сыграть с «Локомотивом», «Ротором» и тульским «Арсеналом». 13 сентября состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА.

Напомним, что сборная России сыграет 3 и 6 сентября против Сербии и Венгрии соответственно.