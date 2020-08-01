Кокорин может не сыграть за «Спартак» до паузы на матчи сборных. 13 сентября – дерби с ЦСКА

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Александр Кокорин Чемпионат.com Футбол

Дебют нападающего Александра Кокорина за «Спартак» откладывается.

По данным «Чемпионата», 29-летний форвард, скорее всего, не сможет выйти на поле до паузы на матчи сборных, которая начнется в начале сентября.

Футболисты отправятся в сборные после 6-го тура РПЛ.

Красно-белым за это время предстоит сыграть с «Локомотивом», «Ротором» и тульским «Арсеналом». 13 сентября состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА.

Напомним, что сборная России сыграет 3 и 6 сентября против Сербии и Венгрии соответственно.

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