Кокорин может не сыграть за «Спартак» до паузы на матчи сборных. 13 сентября – дерби с ЦСКА

Дебют нападающего Александра Кокорина за «Спартак» откладывается.
По данным «Чемпионата», 29-летний форвард, скорее всего, не сможет выйти на поле до паузы на матчи сборных, которая начнется в начале сентября.
Футболисты отправятся в сборные после 6-го тура РПЛ.
Красно-белым за это время предстоит сыграть с «Локомотивом», «Ротором» и тульским «Арсеналом». 13 сентября состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА.
Напомним, что сборная России сыграет 3 и 6 сентября против Сербии и Венгрии соответственно.