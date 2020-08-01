Карасев обслужит матч «Спартак» – «Локо», игра «Зенит» – «Тамбов» пройдет без ВАР

РФС назначил судей на матчи 4-го тура .

Отметим, что игры – и «Химки» – «Ахмат» пройдут без ВАР.

– : судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Александр Гончар.

«Химки» – : судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Французов.

– : судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артем Любимов; инспектор – Сергей Анохин.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Владимир Енютин.

«Ротор» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Валентин Мурашов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Тарас Безубяк.

«Уфа» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

– : судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.