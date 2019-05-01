Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса. Старт КХЛ – 2 сентября

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«Трактор» объявил об отмене Кубка губернатора Челябинской области, который должен был пройти в Челябинске с 23 по 26 августа с участием местного клуба, «Автомобилиста», «Сибири» и «Нефтехимика».

«Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19.

Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через две недели [2 сентября] регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски.

Во избежание вспышек коронавирусной инфекции команды за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала», – говорится в заявлении «Трактора».

Ранее сообщалось об 11 положительных тестах на коронавирус в «Сибири».

Сегодня стало известно об отказе «Автомобилиста» от участия в турнире. Коронавирус выявлен у трети игроков.

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