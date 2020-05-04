Ловрен об ударе Рамоса локтем: «Он намеренно травмировал моего друга Салаха. Я сказал ему, что мы в расчете»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вспомнил финал Лиги чемпионов-2018, который он проводил в составе «Ливерпуля».
На 26-й минуте той игры форвард Мохамед Салах получил травму в результате единоборства с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Египтянина заменили, а «Ливерпуль» уступил в финале со счетом 1:3.
После этого Ловрен и Рамос встретились на поле в ноябре 2018 года в матче Лиги наций между сборными Хорватии и Испании (3:2).
– Вы умышленно ударили Рамоса после травмы Салаха?
– Возможно, возможно. Не хочу делать из этого сенсацию, но, думаю, Рамос намеренно травмировал моего друга [Салаха], поэтому пришло время заплатить за то, что он сделал.
Мы играли намного лучше «Реала» до того, как Салах получил травму в финале. Его замена стала для нас большим ударом, после его ухода они начали контролировать игру.
Лука Модрич старался снизить напряжение между мной и Рамосом. В матче с Испанией была борьба за верховой мяч, и мой локоть прилетел в голову Рамосу (улыбается). Тогда я сказал ему, что мы в расчете, – сказал Ловрен в интервью Sada Elbalad.
Травма Салаха и дикие ошибки Кариуса. Во всем виноват Серхио Рамос?
Ловрен после победы над Испанией: «Ха-ха! 3:2! Ты мастер говорить на пресс-конференции. Обычный ########»