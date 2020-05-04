Ловрен об ударе Рамоса локтем: «Он намеренно травмировал моего друга Салаха. Я сказал ему, что мы в расчете»

Защитник вспомнил финал Лиги чемпионов-2018, который он проводил в составе .

На 26-й минуте той игры форвард получил травму в результате единоборства с защитником «Реала» . Египтянина заменили, а «Ливерпуль» уступил в финале со счетом 1:3.

После этого Ловрен и Рамос встретились на поле в ноябре 2018 года в матче Лиги наций между сборными Хорватии и Испании (3:2).

– Вы умышленно ударили Рамоса после травмы Салаха?

– Возможно, возможно. Не хочу делать из этого сенсацию, но, думаю, Рамос намеренно травмировал моего друга [Салаха], поэтому пришло время заплатить за то, что он сделал.

Мы играли намного лучше до того, как Салах получил травму в финале. Его замена стала для нас большим ударом, после его ухода они начали контролировать игру.

Лука Модрич старался снизить напряжение между мной и Рамосом. В матче с Испанией была борьба за верховой мяч, и мой локоть прилетел в голову Рамосу (улыбается). Тогда я сказал ему, что мы в расчете, – сказал Ловрен в интервью Sada Elbalad.

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