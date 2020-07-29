«Барса» сообщила Суаресу, что он должен покинуть клуб

«Барселона» хочет расстаться с нападающим Луисом Суаресом, сообщает журналист Жота Жорди.
По данным источника, каталонский клуб сообщил 33-летнему уругвайцу, что он должен покинуть команду.
Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Аякс», за который он выступал с 2007 по 2011 год.
Форвард играет за «Барселону» с 2014 года. В начале июля он забил 195-й мяч в составе «блауграны», что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач. Его полная статистика – здесь.