«Барса» сообщила Суаресу, что он должен покинуть клуб

хочет расстаться с нападающим , сообщает журналист Жота Жорди.

По данным источника, каталонский клуб сообщил 33-летнему уругвайцу, что он должен покинуть команду.

Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Аякс», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Форвард играет за «Барселону» с 2014 года. В начале июля он забил 195-й мяч в составе «блауграны», что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в , забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач. Его полная статистика – здесь.