Месси дал понять Куману, что склоняется к уходу из «Барсы» (RAC1)

Будущее нападающего «Барселоны» остается неопределенным.

33-летний аргентинец встретился с новым главным тренером и поделился своими намерениями.

Специалист рассказал о проекте. Месси, по данным RAC1, сообщил Куману, что не имеет четкого понимания по поводу своего будущего в «Барсе».

Игрок выразил недовольство ситуацией в клубе после 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов и дал понять, что склоняется к уходу из каталонского клуба.

Несмотря на это, Месси понимает, с какими трудностями столкнется, если действительно решит уйти, учитывая контрактные обязательства.

«Барса» утверждает, что у игрока есть действующий контракт, клуб не стал давать оценок встречи Кумана и Месси.

Месси постоянно уходит из «Барсы», но потом успокаивается и заключает новый контракт

Роналд Куман: «Месси – лучший в мире. Надеюсь, он останется в «Барселоне»