Месси дал понять Куману, что склоняется к уходу из «Барсы» (RAC1)

Будущее нападающего «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.
33-летний аргентинец встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом и поделился своими намерениями.
Специалист рассказал о проекте. Месси, по данным RAC1, сообщил Куману, что не имеет четкого понимания по поводу своего будущего в «Барсе».
Игрок выразил недовольство ситуацией в клубе после 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов и дал понять, что склоняется к уходу из каталонского клуба.
Несмотря на это, Месси понимает, с какими трудностями столкнется, если действительно решит уйти, учитывая контрактные обязательства.
«Барса» утверждает, что у игрока есть действующий контракт, клуб не стал давать оценок встречи Кумана и Месси.
Месси постоянно уходит из «Барсы», но потом успокаивается и заключает новый контракт
Роналд Куман: «Месси – лучший в мире. Надеюсь, он останется в «Барселоне»