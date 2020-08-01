Защитник «Урала» Золотов про ОМОН Беларуси: «Только звери могут так разрывать добычу. Люди в мирное время не имеют права вытворять такое»

Белорусский защитник «Урала» в блоге «О духе времени» на Sports.ru поделился мнением о протестах в Беларуси и реакции ОМОНа и милиции.

«Если честно, не думал, что так буду переживать эту ситуацию. Все пропускаю через себя. Люди, которые вышли на мирный протест, большие молодцы. Могу сказать только положительные слова в их адрес. Но против них творился настоящий беспредел. Даже в ненормативной лексике не найдется слов, чтобы описать поступки силовиков.

[Поразило] видео, на котором люди стояли на ступеньке напротив сотрудников ОМОН. В какой-то момент один из парней выскочил к людям в черном, и все его поддержали.

Еще шокировало видео, на котором парочка просто сидела во дворе на скамейке. К ней подлетели омоновцы и начали жестоко избивать. Это просто зверство! Люди просто сидели! А вдруг эта девушка была беременная? Как можно так поступать?

В Беларуси были проблемы с интернетом, поэтому приходилось звонить на мобильный. Не знаю, сколько денег потратил на разговоры, но постоянно набирал родным. Не передать словами, что творилось у меня в голове.

Больше всего удивляла жестокость, с которой ОМОН бил людей. Понятно, они получили приказ, но у каждого человека должна быть голова на плечах. Если тебе прикажут спрыгнуть с крыши, ты же вряд ли сделаешь это.

Самое ужасное, что протест реально был мирным. Люди ничего не крушили, ничего не разбивали. Вместо этого безоружных просто калечили и делали это с такой жестокостью!.. Мне скидывали видео, как ОМОН просто подбегал к людям из-за спины и начинали махать… Еще раз, просто не представляю, как такое возможно.

Это просто нельзя описать словами. Люди оказались в камерах пыток. Это вводит в состояние шока и ужаса. Сейчас в голове только вопросы.

Как все это может происходить в мирной стране, где люди просто вышли на улицу? Задержанные покидают ИВС с такими гематомами! Это просто ужас!

Только звери могут так разрывать свою добычу. Но звери делают это лишь потому, что им нужно как-то выживать. Люди в мирное время просто не имеют права вытворять такое. Даже несмотря на приказ», – высказался футболист.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.

«Думаю, смены власти не будет. Лукашенко дал понять, что не уйдет сам». Монолог белорусского защитника «Урала», который поддержал протесты