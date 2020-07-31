Газизов о «Спартаке» и «Уфе»: «Слова о договорняках оскорбляют команды. Их должна рассмотреть комиссия по этике»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал высказывания об особых отношениях московского клуба с «Уфой».
«Я считаю, что некоторым лицам и представителям СМИ пришло время принести извинения в адрес футбольных клубов «Спартак» и «Уфа». Ход вчерашнего матча доказал, что обе команды были неуступчивы и хотели добиться победы.
Предыдущие высказывания о возможных договорняках и каких-то особых отношениях между двумя клубами должны стать основанием для рассмотрения комиссией по этике РФС, так как наносят репутационный ущерб клубам, а также оскорбляют команды и болельщиков.
И если ранее, возможно, были прецеденты договорных отношений между клубами, то «Спартак» исключает всякую возможность пренебрежения принципами честной спортивной борьбы», – сказал Газизов.
Напомним, вчера «Спартак» и «Уфа» сыграли вничью 1:1 в 3-м туре чемпионата России.
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