«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Порту» Соареса

проявляет интерес к нападающему .

По информации A Bola, московский клуб предложил за 29-летнего бразильца 10 млн евро.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет поработать с этим футболистом еще с того момента, когда возглавлял «Шальке».

Тедеско попросил руководство «Спартака» начать переговоры о трансфере латиноамериканца.

Срок действующего контракта Соареса с «Порту» истекает через год. Клуб купил Соареса у «Витории Гимараэш» в 2017 году за 5,6 млн евро.

В августе 2019 года Betting Insider сообщал, что «Динамо» готово арендовать бразильца за 3 млн евро с правом выкупа за 12 млн.