«Специя» впервые вышла в Серию А за свою 114-летнюю историю. У клуба есть почетное скудетто

«Специя» пробилась в Серию А, несмотря на поражение от во 2-м матче финала плей-офф за выход в Серию А (0:1).

Счет по итогам двух матчей – 1:1 (1:0 в 1-й игре – прим. Sports.ru). «Специя» сыграет в следующем розыгрыше Серии А благодаря тому, что завершила сезон Серии Б на 3-м месте, а «Фрозиноне» – на 8-м.

Клуб основан в 1906 году, но ни разу не выступал в Серии А.

В 1944 году в связи с тем, что сезон Серии А не проводился из-за Второй мировой войны, состоялся турнир Campionato Alta Italia, в котором выступили клубы из северных регионов Италии.

Победителем турнира стала «Специя», однако федерация футбола Италии не признает этот титул победой в Серии А.

В 2002 году чемпионский титул «Специи» получил почетный статус, но он по-прежнему носит неофициальный характер.