Яя Туре: «Гвардиолу взяли в «Сити», чтобы он выиграл ЛЧ. Если дела идут не так, как надо, иногда нужно что-то менять»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о работе тренера на фоне вылета «горожан» из .

«Тренера подписали сюда для того, чтобы он взял этот трофей.

Когда видишь «Ливерпуль» и другие клубы, которые выиграли Лигу чемпионов без особой работы на трансферном рынке, это разочаровывает, это странно.

Гвардиолу привели в клуб, чтобы он помог добыть клубу этот значительный титул, но на данный момент все складывается не так, как этого хочет.

Все знают, что Пеп отличный тренер. Но если дела идут не так, как надо, иногда нужно что-то менять. Посмотрим», – сказал Туре в эфире Football Daily.

Клуб из Манчестера проиграл «Лиону» (1:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сити» слишком поздно начал играть. Гвардиола потерял 55 минут из-за провального эксперимента с новой схемой