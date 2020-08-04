ЦСКА хочет отдать Бийола в аренду

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может сменить клуб этим летом.

По данным «Матч ТВ», московский клуб готов отдать футболиста в аренду, поскольку хочет, чтобы хавбек чаще играл. При этом ЦСКА пока не планирует продавать Бийола.

Ранее в Турции сообщили о том, что игрок может продолжить карьеру в «Анкарагюджю». По информации «Матч ТВ», ЦСКА не рассматривают вариант с переходом футболиста в турецкий чемпионат.

В апреле словенец выразил недовольство своим положением в команде, заявив: «Я в ЦСКА уже два года, но играю мало. В таких обстоятельствах я не могу прогрессировать».

В текущем розыгрыше РПЛ Бийол сыграл в 3 матчах, проведя на поле 45 минут. Полная статистика 21-летнего игрока – здесь.