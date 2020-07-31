Куман попросил «Барселону» подписать Депая (RAC1)

Форвард «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Барселоне».
Новый главный тренер каталонцев Роналд Куман желает видеть в команде нападающего, с которым он работал в сборной Нидерландов, и уже попросил руководство подписать игрока.
Отмечается, что появление 26-летнего Депая поможет омолодить атакующую линию «Барсы», он заменит Луиса Суареса, который может вернуться в «Аякс».
На то, что трансфер действительно состоится, может повлиять доступная цена на Депая, учитывая сложную экономическую ситуацию в каталонском клубе, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.
Ранее сообщалось, что Куман также хочет видеть в своей новой команде защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, хавбека «Аякса» Донни ван де Бека и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.