Куман попросил «Барселону» подписать Депая (RAC1)

Форвард может продолжить карьеру в «Барселоне».

Новый главный тренер каталонцев желает видеть в команде нападающего, с которым он работал в сборной Нидерландов, и уже попросил руководство подписать игрока.

Отмечается, что появление 26-летнего Депая поможет омолодить атакующую линию «Барсы», он заменит , который может вернуться в «Аякс».

На то, что трансфер действительно состоится, может повлиять доступная цена на Депая, учитывая сложную экономическую ситуацию в каталонском клубе, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

Ранее сообщалось, что Куман также хочет видеть в своей новой команде защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, хавбека «Аякса» Донни ван де Бека и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.