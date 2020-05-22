У Вернблума есть предложение от клуба из России (Inpaok.com)

Шведский полузащитник близок к расторжению контракта с ПАОК, сообщает Inpaok.com.

34-летнему хавбеку поступило предложение от команды из России, также на него претендует шведский клуб.

По данным источника, предложение из России более выгодно с финансовой стороны, но швед, вероятно, захочет вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что хочет досрочно расторгнуть контракт с Вернблумом из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, в России Вернблум выступал за в 2012-2018 годах. В составе московского клуба он стал трехкратным чемпионом России, взял Кубок России и дважды Суперкубок страны.

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