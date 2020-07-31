Футболку «ПСЖ» запретят носить в центре Марселя в день финала ЛЧ

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики стиль Футбол

В воскресенье, 23 августа, в центре Марселя будет запрещено носить футболку «ПСЖ». 

Полиция департамента Буш-дю-Рон решилась на такую меру с целью поддержания правопорядка.

Дело в том, что в воскресенье состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария», и полиция хочет избежать беспорядков.

Болельщики «Марселя» и «ПСЖ» враждуют между собой. После полуфинала Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли «Лейпциг», в Марселе были столкновения фанатов.

Полиция запретила не только носить футболки «ПСЖ», но и цвета парижского клуба, это касается шарфов и другой атрибутики. Под запрет попала и пиротехника.

Отметим, что «Марсель» является единственным французским клубом, побеждавшим в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов.

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