Футболку «ПСЖ» запретят носить в центре Марселя в день финала ЛЧ

В воскресенье, 23 августа, в центре Марселя будет запрещено носить футболку «ПСЖ».

Полиция департамента Буш-дю-Рон решилась на такую меру с целью поддержания правопорядка.

Дело в том, что в воскресенье состоится финал и чемпионов – «Бавария», и полиция хочет избежать беспорядков.

Болельщики «Марселя» и «ПСЖ» враждуют между собой. После полуфинала Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли «Лейпциг», в Марселе были столкновения фанатов.

Полиция запретила не только носить футболки «ПСЖ», но и цвета парижского клуба, это касается шарфов и другой атрибутики. Под запрет попала и пиротехника.

Отметим, что «Марсель» является единственным французским клубом, побеждавшим в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов.