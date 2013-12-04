Андрей Кириленко переизбран на должность президента РФБ

Действующий глава РФБ Андрей Кириленко переизбран на новый срок, сообщает ТАСС.

Выборы президента РФБ проводились в четверг, 20 августа. Помимо Кириленко в них участвовал тренер и баскетбольный функционер .

За кандидатуру 39-летнего Кириленко проголосовали 109 делегатов отчетно-выборной конференции, за Сандлера отдали голоса 16 делегатов. Для того чтобы быть избранным, одному из кандидатов необходимо было набрать большинство голосов – 50% плюс 2 голоса принявших участие в голосовании делегатов.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было проведено дистанционное электронное голосование.

Знаменитый в прошлом игрок НБА и сборной России возглавил федерацию в августе 2015 года.

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