«Миннесота» выиграла лотерею и получила первый пик драфта НБА 2020 года

«Миннесота» выиграла состоявшуюся в четверг лотерею драфта-2020 и получила возможность выбрать под первым номером на предстоящей церемонии.

«Тимбервулвс» завершили сезон с третьим худшим показателем в лиге. Второй пик достался , который имеет худший показатель в НБА по итогам сезона.

Далее расположились «Шарлотт» и .

1.

2. Голден Стэйт

3.

4. Чикаго

5. Кливленд

6. Атланта

7. Детройт

8. Нью-Йорк

9. Вашингтон

10. Финикс

11. Сан-Антонио

12. Сакраменто

13. Новый Орлеан

14. Бостон.

Драфт состоится 16 октября.

Наследник Джордана, робот Уэстбрук, любовь и крабовый салат, а также нарушения антинаркотической программы. Драфт НБА-2008