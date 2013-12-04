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    «Миннесота» выиграла лотерею и получила первый пик драфта НБА 2020 года

    Теги Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Детройт Голден Стэйт Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон драфт НБА Баскетбол

    «Миннесота» выиграла состоявшуюся в четверг лотерею драфта-2020 и получила возможность выбрать под первым номером на предстоящей церемонии.

    «Тимбервулвс» завершили сезон с третьим худшим показателем в лиге. Второй пик достался «Голден Стэйт», который имеет худший показатель в НБА по итогам сезона.

    Далее расположились «Шарлотт» и «Чикаго».

    1. Миннесота

    2. Голден Стэйт

    3. Шарлотт

    4. Чикаго

    5. Кливленд

    6. Атланта

    7. Детройт

    8. Нью-Йорк

    9. Вашингтон

    10. Финикс

    11. Сан-Антонио

    12. Сакраменто

    13. Новый Орлеан

    14. Бостон.

    Драфт состоится 16 октября.

     

    Наследник Джордана, робот Уэстбрук, любовь и крабовый салат, а также нарушения антинаркотической программы. Драфт НБА-2008

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