«Миннесота» выиграла лотерею и получила первый пик драфта НБА 2020 года

«Миннесота» выиграла состоявшуюся в четверг лотерею драфта-2020 и получила возможность выбрать под первым номером на предстоящей церемонии.
«Тимбервулвс» завершили сезон с третьим худшим показателем в лиге. Второй пик достался «Голден Стэйт», который имеет худший показатель в НБА по итогам сезона.
Далее расположились «Шарлотт» и «Чикаго».
1. Миннесота
2. Голден Стэйт
3. Шарлотт
4. Чикаго
5. Кливленд
6. Атланта
7. Детройт
8. Нью-Йорк
9. Вашингтон
10. Финикс
11. Сан-Антонио
12. Сакраменто
13. Новый Орлеан
14. Бостон.
Драфт состоится 16 октября.
Наследник Джордана, робот Уэстбрук, любовь и крабовый салат, а также нарушения антинаркотической программы. Драфт НБА-2008