Нобель Арустамян: «Трансфер Кокорина в «Рому» снова актуален. Разговоры уже ведутся»

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер рассказал об интересе «Ромы» к форварду Александру Кокорину.

«Когда Александр Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков. В итоге форвард выбрал «Спартак», правда, еще ни минуты не сыграл и даже не попал в заявку.

А в «Роме» за это время сменился владелец – клуб у купил Дэн Фридкин. С его приходом «Рома» активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален.

Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной.

Не исключено, что в ближайшее время сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» 2 августа. Он пропустил все три матча на старте сезона из-за травмы.

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