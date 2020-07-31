Куман сегодня обсудит с Месси будущее игрока в «Барсе»

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сегодня проведет встречу с форвардом команды .

На встрече в Барселоне будет обсуждаться будущее аргентинца в клубе.

Куман, узнав о том, что Месси обдумывает свои дальнейшие планы после поражения от «Баварии» (2:8), решил поговорить с игроком.

Ради встречи со специалистом Месси прервал свой отпуск.

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