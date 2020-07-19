Минспорт на 6 месяцев наделил обязанностями по развитию хоккея на траве Федерацию бейсбола России

Министерство спорта России на 6 месяцев наделило обязанностями по развитию хоккея на траве Федерацию бейсбола России.

Ранее было приостановлено действие государственной аккредитации Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

«Причиной приостановления действия государственной аккредитации Федерации хоккея на траве России стало то, что с декабря 2019 года федерация фактически не ведет свою деятельность, в связи с тем, что президент федерации Николай Александров не имеет возможности исполнять свои обязанности.

Учитывая, что в соответствии с уставом Николай Александров представляет интересы федерации в единоличном порядке, то есть действует без доверенности от имени юридического лица, иные лица, в том числе члены постоянно действующего руководящего органа, не вправе осуществлять его полномочия без доверенности.

Приказом Минспорта России правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта «хоккей на траве» наделена Федерация бейсбола России. В настоящее время Федерация бейсбола России приступила к возобновлению деятельности вида спорта «хоккей на траве».

Минспорт России рекомендовал Федерации хоккея на траве России в срок до шести месяцев устранить причины, послужившие основанием для приостановления государственной аккредитации, и разработать план мероприятий по восстановлению деятельности Федерации, согласовав его с Олимпийским комитетом России и уведомив об этом Минспорт России», – говорится в заявлении Минспорта.

Министерство спорта России приостановило аккредитацию Федерации хоккея на траве