«Ротор» арендовал Кверквелию у «Локо». Это 5-й грузинский игрок в клубе

«Локомотив» объявил о переходе защитника Соломона Кверквелии в аренду в «Ротор».
Соглашение, рассчитанное до конца сезона, предусматривает опцию досрочного прекращения.
Теперь в составе «Ротора» будут выступать 5 грузинских футболистов – Кверквелия, Бека Микелтадзе, Николай Кипиани, Жано Ананидзе и Зурико Давиташвили, арендованный у «Рубина». У Кипиани есть российское гражданство.
В нынешнем сезоне РПЛ Кверквелия не выходил на поле. В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 9 матчей.
Фото: сайт «Ротора»