«Ротор» арендовал Кверквелию у «Локо». Это 5-й грузинский игрок в клубе

объявил о переходе защитника в аренду в .

Соглашение, рассчитанное до конца сезона, предусматривает опцию досрочного прекращения.

Теперь в составе «Ротора» будут выступать 5 грузинских футболистов – Кверквелия, , , и , арендованный у «Рубина». У Кипиани есть российское гражданство.

В нынешнем сезоне РПЛ Кверквелия не выходил на поле. В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 9 матчей.

Фото: сайт «Ротора»