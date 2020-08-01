«Ротор» арендовал Кверквелию у «Локо». Это 5-й грузинский игрок в клубе

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Ротор Жано Ананидзе Соломон Кверквелия Николай Кипиани Бека Микелтадзе Зурико Давиташвили Футбол

«Локомотив» объявил о переходе защитника Соломона Кверквелии в аренду в «Ротор».

Соглашение, рассчитанное до конца сезона, предусматривает опцию досрочного прекращения.

Теперь в составе «Ротора» будут выступать 5 грузинских футболистов – Кверквелия, Бека МикелтадзеНиколай Кипиани, Жано Ананидзе и Зурико Давиташвили, арендованный у «Рубина». У Кипиани есть российское гражданство.

В нынешнем сезоне РПЛ Кверквелия не выходил на поле. В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 9 матчей.

Фото: сайт «Ротора»

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