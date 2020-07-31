«Бавария» побила рекорд «Барсы» по доходам за сезон ЛЧ. Мюнхенцы заработают более 120 млн евро

гарантированно заработает более 120 миллионов евро по итогам выступлений в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.

Это рекордная сумма за всю историю проведения турнира. Ранее рекорд принадлежал «Барселоне», которая заработала 117,73 млн евро в 2019 году.

В нынешнем сезоне система выплат выглядит следующим образом:

Выход в групповой этап: 15,25 миллиона евро;

Групповой этап: 2,7 млн ​​евро за победу. (16,2 млн евро за 6 побед – Sports.ru);

Выход в 1/8 финала: 9,5 млн евро;

Выход в четвертьфинал: 10,5 млн евро;

Выход в полуфинал: 12 млн евро;

Выход в финал: 15 млн евро;

Победа в Лиге чемпионов: 4 млн евро + 3,5 млн евро за попадание в Суперкубок УЕФА.

При этом «Бавария» получит дополнительно 33,24 млн евро, поскольку занимает третью позицию в рейтинге, основанном на результатах в за последнее десятилетие. Также мюнхенцы заработают 11,5 млн евро от телевизионных прав.

В результате клуб получит в общей сложности 123 миллиона евро. Сумма возрастет до 130 миллионов в случае победы в ЛЧ.

В финальном матче «Бавария» сыграет с «ПСЖ» 23 августа.