В составе сборной Испании – 8 дебютантов, а игроков из «Сити» больше, чем из «Барсы»

Стал известен состав сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций.
Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Унаи Симон («Атлетик»);
Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Серхио Регилон (все – «Реал»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Фабиан Руис («Наполи»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Серджи Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Оскар Родригес («Реал»);
Нападающие: Родриго («Валенсия»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Марко Асенсио («Реал»), Ансу Фати («Барселона»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»).
Унаи Симон, Серхио Регилон, Эрик Гарсия, Микель Мерино, Оскар Родригес, Адама Траоре, Ансу Фати и Ферран Торрес – дебютанты сборной Испании.
3 сентября Испания сыграет с Германией, а 6 сентября Испания встретится со сборной Украины.