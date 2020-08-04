В составе сборной Испании – 8 дебютантов, а игроков из «Сити» больше, чем из «Барсы»

Стал известен состав сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций.

Вратари: Давид де Хеа ( ), ( ), («Атлетик»);

Защитники: ( ), , , Серхио Регилон (все – «Реал»), ( ), («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), («Манчестер Сити»);

Полузащитники: ( ), Тиаго Алькантара ( ), («Барселона»), Родри ( ), Микель Мерино ( ), («РБ Лейпциг»), («Реал»);

Нападающие: Родриго («Валенсия»), («Реал Сосьедад»), Адама Траоре ( ), («Реал»), Ансу Фати ( ), Ферран Торрес («Манчестер Сити»).

Унаи Симон, , Эрик Гарсия, , Оскар Родригес, , и – дебютанты сборной .

3 сентября Испания сыграет с , а 6 сентября Испания встретится со сборной Украины.