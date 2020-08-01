Календарь АПЛ-2020/21: «Ливерпуль» примет «Лидс» в 1-м туре, «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном»

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Английская Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2020/21.

1-й тур

12 сентября

«Кристал Пэлас» – «Саутгемптон»

«Фулхэм» – «Арсенал»

«Ливерпуль» – «Лидс»

«Тоттенхэм» – «Эвертон»

«Вест Бромвич» – «Лестер»

«Вест Хэм» – «Ньюкасл»

14 сентября

«Брайтон» – «Челси»

«Шеффилд» – «Вулверхэмптон»

Матчи 1-го тура «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» состоятся позднее, поскольку «МЮ» и «Сити» поздно закончили выступления в еврокубках.

Манчестерское дерби запланировано на 12 декабря и 6 марта. «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» 5 декабря и 13 марта, «Эвертон» и «Ливерпуль» встретятся 17 октября и 20 февраля, матчи между «МЮ» и «Ливерпулем» состоятся 16 января и 5 мая.

С полным расписанием матчей АПЛ-2020/21 можно ознакомиться здесь.

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