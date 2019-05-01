Воробьев о Хованове: «Молодой товарищ подумал, что мы ничего не услышим. В КХЛ такое не говорят, нужно голову включать»

Главный тренер прокомментировал поражение от (1:3) в матче Кубка чемпионов КХЛ.

– Нельзя было ошибаться с «Ак Барсом». Два гола сами себе привезли. Так играть нельзя. Мы об этом говорили, но не все получилось.

– Николай Прохоркин был удален до конца матча, Игорь Швырев сыграл грубо, а Василий Кошечкин вспылил на буллитной серии. С чем связано такое поведение команды на предсезонном турнире?

– Играли кость в кость, где-то соперник действовал исподтишка. Не совсем предсезонный матч был в общем.

– Объясните свое поведение после буллита . Вы вспылили и что-то высказывали судьям.

– Один молодой товарищ забил гол, проехал мимо лавки и подумал, что издалека мы ничего не услышим.

Он сказал не совсем приятные слова. На уровне КХЛ такого не говорят. Молодой, талантливый парень, но нужно включать голову.

– провел последние годы в АХЛ и для многих является загадкой. Он оправдывает ваши ожидания?

– Он подрос в плане мощи, в катании добавил. В некоторых матчах он нас приятно удивил. Будем смотреть дальше.

– Сразу в нескольких командах есть массовые заболевания коронавирусом, отменяются предсезонные турниры и товарищеские игры, что сказывается на подготовке хоккеистов. Как бы вы отнеслись к возможному переносу старта сезона на более поздний срок?

– Я знаю позицию лиги, поэтому мы никак не относимся. Мы просто знаем позицию лиги, – сказал Воробьев.

Момент с буллитом Хованова можно посмотреть с отметки 2:36:20.