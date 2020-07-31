«Бавария» обошла «Реал» и поднялась на первое место в рейтинге УЕФА

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«Бавария» вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА.

Миюнхенский клуб после победы над «Лионом» (3:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов обошел «Реал» и стал лидером в рейтинге.

У «Баварии» и «Реала» равное количество очков (по 134), но мюнхенцы выше за счет того, что заработали больше баллов в этом сезоне – 34 против 17.

На третьем месте «Барселона», четвертым идет «Атлетико», на пятой позиции «Ювентус». Второй финалист этого сезона ЛЧ «ПСЖ» идет седьмым.

Рейтинг УЕФА учитывает выступления клубов в еврокубках за последние 5 сезонов.

Рейтинг клубов УЕФА

1. «Бавария» (Германия) — 134 очка

2. «Реал» (Испания) — 134

3. «Барселона» (Испания) — 128

4. «Атлетико» (Испания) — 127

5. «Ювентус» (Италия) — 117

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 116

7. «ПСЖ» (Франция) — 113

8. «Севилья» (Испания) — 100

9. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 100

10. «Ливерпуль» (Англия) — 99

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