«Бавария» обошла «Реал» и поднялась на первое место в рейтинге УЕФА

«Бавария» вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА.
Миюнхенский клуб после победы над «Лионом» (3:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов обошел «Реал» и стал лидером в рейтинге.
У «Баварии» и «Реала» равное количество очков (по 134), но мюнхенцы выше за счет того, что заработали больше баллов в этом сезоне – 34 против 17.
На третьем месте «Барселона», четвертым идет «Атлетико», на пятой позиции «Ювентус». Второй финалист этого сезона ЛЧ «ПСЖ» идет седьмым.
Рейтинг УЕФА учитывает выступления клубов в еврокубках за последние 5 сезонов.
Рейтинг клубов УЕФА
1. «Бавария» (Германия) — 134 очка
2. «Реал» (Испания) — 134
3. «Барселона» (Испания) — 128
4. «Атлетико» (Испания) — 127
5. «Ювентус» (Италия) — 117
6. «Манчестер Сити» (Англия) — 116
7. «ПСЖ» (Франция) — 113
8. «Севилья» (Испания) — 100
9. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 100
10. «Ливерпуль» (Англия) — 99