«Бавария» обошла «Реал» и поднялась на первое место в рейтинге УЕФА

вышла на первое место в клубном рейтинге .

Миюнхенский клуб после победы над «Лионом» (3:0) в 1/2 финала ги чемпионов обошел «Реал» и стал лидером в рейтинге.

У «Баварии» и равное количество очков (по 134), но мюнхенцы выше за счет того, что заработали больше баллов в этом сезоне – 34 против 17.

На третьем месте «Барселона», четвертым идет «Атлетико», на пятой позиции «Ювентус». Второй финалист этого сезона ЛЧ «ПСЖ» идет седьмым.

Рейтинг УЕФА учитывает выступления клубов в еврокубках за последние 5 сезонов.

Рейтинг клубов УЕФА

1. «Бавария» (Германия) — 134 очка

2. «Реал» (Испания) — 134

3. «Барселона» (Испания) — 128

4. «Атлетико» (Испания) — 127

5. «Ювентус» (Италия) — 117

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 116

7. «ПСЖ» (Франция) — 113

8. «Севилья» (Испания) — 100

9. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 100

10. «Ливерпуль» (Англия) — 99