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    НБА. Плей-офф. «Хьюстон» – «Оклахома», «Лейкерс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

    Теги Хьюстон Индиана Лейкерс Майами Милуоки Орландо Портленд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг, 20 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

    «Майами» оказался сильнее «Индианы» и повел в серии 2-0, «Хьюстон» встречается с «Оклахомой».

    «Милуоки» попытается взять у «Орландо» реванш за неожиданное поражение в 1-м матче, «Лейкерс» сразятся с «Портлендом».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вторые матчи

    Индиана – Майами 100:109 (24:22, 22:29, 31:37, 23:21)
    Дата проведения
    20 августа, 20.00, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Индиана
    Оладипо (22 + 6 потерь), Брогдон (17 + 9 передач), Тернер (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Уоррен (14), А. Холидэй (12) – старт; Сэмпсон (8), Дж. Холидэй (6 + 7 подборов + 5 перехватов), Макконнелл (2), Макдермотт (2), Самнер (0), Джонсон (0).
    Майами
    Робинсон (24), Драгич (20 + 6 передач), Батлер (18 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Краудер (10 + 8 подборов), Адебайо (7) – старт; Хирро (15), Игудала (7), Олиник (7 + 7 подборов), Джонс (1).

    «Майами» ведет в серии – 1-0

    Хьюстон – Оклахома-Сити 77:78 (4 четверть)
    Дата проведения
    20 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Хауз (12 + 8 подборов), Риверс (11), Гордон (11), Такер (11), Харден (10 + 8 передач), Ковингтон (10), Маклемор (6), Грин (6).
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (23), Галлинари (15), Шредер (10), Пол (10), Адамс (8 + 7 подборов), Дорт (5), Ноэл (4 + 8 подборов), Бэйзли (3), Диалло (0), Надер (0).

    «Хьюстон» ведет в серии – 1-0

    Милуоки – Орландо
    Дата проведения
    21 августа, 01.00, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Орландо
    Фульц (0), Фурнье (0), Эннис (0), Кларк (0), Вучевич (0).

    «Орландо» ведет в серии – 1-0

    Лейкерс – Портленд
    Дата проведения
    21 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Портленд» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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