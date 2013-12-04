НБА. Плей-офф. «Хьюстон» – «Оклахома», «Лейкерс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

В четверг, 20 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

«Майами» оказался сильнее «Индианы» и повел в серии 2-0, «Хьюстон» встречается с «Оклахомой».

«Милуоки» попытается взять у «Орландо» реванш за неожиданное поражение в 1-м матче, сразятся с «Портлендом».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Первый раунд

Вторые матчи

ведет в серии – 1-0

ведет в серии – 1-0

«Орландо» ведет в серии – 1-0

«Портленд» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.