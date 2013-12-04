НБА. Плей-офф. «Хьюстон» – «Оклахома», «Лейкерс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

В четверг, 20 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
«Майами» оказался сильнее «Индианы» и повел в серии 2-0, «Хьюстон» встречается с «Оклахомой».
«Милуоки» попытается взять у «Орландо» реванш за неожиданное поражение в 1-м матче, «Лейкерс» сразятся с «Портлендом».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Первый раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 20 августа, 20.00, «HP Field House »
- Индиана
- Оладипо (22 + 6 потерь), Брогдон (17 + 9 передач), Тернер (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Уоррен (14), А. Холидэй (12) – старт; Сэмпсон (8), Дж. Холидэй (6 + 7 подборов + 5 перехватов), Макконнелл (2), Макдермотт (2), Самнер (0), Джонсон (0).
«Майами» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 20 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
- Хьюстон
- Хауз (12 + 8 подборов), Риверс (11), Гордон (11), Такер (11), Харден (10 + 8 передач), Ковингтон (10), Маклемор (6), Грин (6).
«Хьюстон» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 21 августа, 01.00, «HP Field House »
«Орландо» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 21 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
«Портленд» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.