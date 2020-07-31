💥«Бавария» втоптала «Барсу» с Месси в газон и другие новости утра

1. Прекрасный вечер Лиги чемпионов для «Баварии» и чудовищный – для «Барселоны». «Бавария» просто растоптала каталонцев, забив по 4 мяча в каждом из таймов (и даже один за «Барсу» – в свои ворота) и выиграв с невероятным для матча плей-офф счетом 8:2.

«Бавария» первой в истории забила 8 голов в одном матче плей-офф ЛЧ. У Мюнхена уже 39 голов за сезон в ЛЧ, это рекорд клуба. Роберт Левандовски в основном наблюдал, как его партнеры уничтожают тер Стегена, но и сам забил 67-й гол в ЛЧ. Больше только у Роналду, Месси и Рауля. Кроме того, «Бавария» забила 155 голов за сезон, установив рекорд клуба.

Для «Барселоны» матч стал настоящим кошмаром: «блауграна» пропустила 4 мяча за 1-й тайм в ЛЧ и 8 мячей в матче ЛЧ впервые в истории, а просто 8 голов – впервые с 1946 года. «Барса» не выиграла ни ЛЧ, ни Ла Лигу, ни Кубок Испании впервые с 2014 года.

Как себя проявил Месси? 0 голов, 0 ассистов, 3 удара, 3 обводки. Для Лео это самое крупное поражение в карьере. Он 5-й год подряд не выиграет Лигу чемпионов. Кроме того, ни Месси, ни Роналду не сыграют в 1/2 финала ЛЧ впервые за 14 лет.

Стоит отметить, что испанских клубов не будет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Также клуба Ла Лиги 2-й год подряд не будет в финале ЛЧ. До этого 5 лет кряду испанцы играли в главном матче турнира.

2. Еще днем появилась информация, что «Барса» ищет нового тренера. Среди кандидатов – Почеттино, Куман, Хави. После разгрома от «Баварии» журналист Фабрицио Романо написал, что «Барселона» точно уволит Сетьена, а президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу заявил, что «некоторые решения в клубе уже приняты», однако не стал их озвучивать.

3. В РПЛ прошли матчи 2-го тура. «Спартак» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ахмат». «Уфа» в крайне насыщенном матче (удаления братьев Кангва, травма Бизяка, 5 голов!) победила «Арсенал» (3:2). У Тулы 1 очко после двух домашних игр. «Сочи» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Спартак» опять балансировал на грани судейского скандала: арбитр Евгений Турбин отменил гол Ларссона после ВАР из-за игры рукой. Твиттер красно-белых сразу отреагировал на ситуацию, написав: «Проверим-проверим?»

4. Трансферы. «Арсенал» объявил о переходе Виллиана. «Ахмат» арендовал Мелкадзе у «Спартака». «Рубин» объявил о переходе хавбека сборной Южной Кореи Хван Ин Бома. «Локомотив» и Медведев разорвали контракт. Вратарь провел 2 матча за три года. «Урал» подписал экс-защитника «Динамо» Рыкова.

«Локо» сделал предложение по вратарю «Краснодара» Адамову, но его хотят продать в «Зенит». Пишут, что «Зенит» купит голкипера за 2 млн евро. «Наполи» интересовался Джикией, но Тедеско заблокировал переговоры.

5. Кубок Стэнли. Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения от «Айлендерс» и другие результаты.

6. Перед матчем с «Ахматом» неожиданно выяснилось, что Доменико Тедеско не будет на скамейке «Спартака». Позже стало известно, что Тедеско пропускал игру из-за недомогания. При этом пишут, что его последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

7. Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропустит игру с «Ростовом» из-за травмы спины. У него спазм мышц.

8. Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг признался в употреблении кокаина. Полиция нашла наркотик у него дома.

9. Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.

10. 14-летняя Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах основной сборной России по фигурному катанию.

11. Фанаты «Спартака» вывесили баннер «Жыве Беларусь» на матче с «Ахматом». Гендиректор БАТЭ выкинул свою милицейскую форму на фоне протестов в Беларуси. Ранее арестованный нападающий БАТЭ Сарока вышел на свободу. Бывшая 60-я ракетка мира Вера Лапко вышла на протест в Минске.

12. «Сибирь» победила «Амур» и выиграла Мемориал Ромазана.

13. Олимпийская чемпионка Алина Загитова сдала ЕГЭ по русскому на 51 балл, обществознание – на 44 и поступила в РАНХиГС на направление «Журналистика».

14. Появилась информация, что главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заразился коронавирусом. Данное сообщение не подтвердилось.

15. НБА. «Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Оклахома» уступила «Клипперс» и другие результаты.

Цитаты дня.

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Шмурнов о матче «Спартак» – «Сочи»: «С эмоциями и сутью все было в порядке, с формулировками – нет. Простите, если кто-то обижен. Я не сдам позиций»

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