«Проверим-проверим?» «Спартак» об отмене гола Ларссона после ВАР

Твиттер «Спартака» прокомментировал момент с отмененным голом Йордана Ларссона в матче с «Ахматом» (0:0, первый тайм).
«Проверим-проверим?» – говорится в сообщении «Спартака». Твит был написан до того, как судья Евгений Турбин отменил гол.
Эта фраза является отсылкой к реплике арбитра Василия Казарцева, который в игре «Спартак» – «Сочи» (2:2) говорил эти слова, обсуждая назначение пенальти в ворота красно-белых с видеоассистентами.
В первом туре твиттер «Спартака» также комментировал проверку гола Александра Соболева с помощью ВАР.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Проверим-проверим? pic.twitter.com/Vx5uMfqdmh— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2020
Турбин из-за игры рукой отменил гол Ларссона после ВАР в матче с «Ахматом»
Нам показали переговоры с ВАР на «Спартак» – «Сочи», как мы и просили. Здесь можно послушать и прочитать расшифровку