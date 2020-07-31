«Проверим-проверим?» «Спартак» об отмене гола Ларссона после ВАР

Твиттер «Спартака» прокомментировал момент с отмененным голом в матче с «Ахматом» (0:0, первый тайм).

«Проверим-проверим?» – говорится в сообщении «Спартака». Твит был написан до того, как судья отменил гол.

Эта фраза является отсылкой к реплике арбитра , который в игре «Спартак» – «Сочи» (2:2) говорил эти слова, обсуждая назначение пенальти в ворота красно-белых с видеоассистентами.

В первом туре твиттер «Спартака» также комментировал проверку гола Александра Соболева с помощью ВАР.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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