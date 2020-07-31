«Ахмат» арендовал Мелкадзе у «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Ахмат Георгий Мелкадзе Футбол

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе проведет следующий сезон в «Ахмате».

Грозненский клуб арендовал 23-летнего игрока до конца сезона-2020/2021. Мелкадзе будет выступать под 3-м номером.

Прошлый сезон РПЛ Мелкадзе провел в аренде в «Тамбове». Он сыграл 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья