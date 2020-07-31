«Ахмат» арендовал Мелкадзе у «Спартака»

Полузащитник проведет следующий сезон в .

Грозненский клуб арендовал 23-летнего игрока до конца сезона-2020/2021. Мелкадзе будет выступать под 3-м номером.

Прошлый сезон РПЛ Мелкадзе провел в аренде в «Тамбове». Он сыграл 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.