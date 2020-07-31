«Ахмат» арендовал Мелкадзе у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе проведет следующий сезон в «Ахмате».
Грозненский клуб арендовал 23-летнего игрока до конца сезона-2020/2021. Мелкадзе будет выступать под 3-м номером.
Прошлый сезон РПЛ Мелкадзе провел в аренде в «Тамбове». Он сыграл 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в Грозном. «Спартак» и «Ахмат» пришли к соглашению о переходе игрока в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/2021 г.г.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 14, 2020
Мелкадзе будет заявлен для участия в играх Премьер-Лиги и Кубка России под номером 3. #Ахмат #Мелкадзе pic.twitter.com/s5M6yQfnJB