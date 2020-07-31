Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Сомневаюсь, что имена игроков нынешней «Баварии» кто-то вспомнит в будущем»

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Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар ответил на слова бывших игроков «Баварии» Элбера и Лотара Маттеуса, а также председателя правления мюхненцев Карла-Хайнца Румменигге перед матчем между командами в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Если они говорят, что мы не так хороши, как пять лет назад, то я могу сказать, что сейчас «Бавария» гораздо слабее, чем 20 лет назад.

Очень сомневаюсь, что в будущем кто-то вспомнит имена игроков нынешней «Баварии».

Есть три типа фанатов «Барселоны»: пессимисты, которые видят, как все плохо, те, кто хотят, чтобы «Барса» проиграла, и это повлияло на исход президентских выборов. Эта группа для меня – не болельщики «Барсы».

Есть еще одна группа фанатов, к которой я причисляю себя. Это те, кто верят в победу», – сказал Гаспар в интервью SER Catalunya.

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