Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступила в РАНХиГС на направление «Журналистика»

Российская фигуристка Алина Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

Об этом сообщила ведущий специалист факультета журналистики РАНХиГС Мария Базалеева.

«К нам поступила Алина Загитова – олимпийская чемпионка! Ура!» – написала Базалеева.

Фигуристка поступала на программу бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика» на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сдала ЕГЭ по русскому на 51 балл и обществознание – на 44. Она поступает на журналистику

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