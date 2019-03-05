Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступила в РАНХиГС на направление «Журналистика»

Российская фигуристка Алина Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.
Об этом сообщила ведущий специалист факультета журналистики РАНХиГС Мария Базалеева.
«К нам поступила Алина Загитова – олимпийская чемпионка! Ура!» – написала Базалеева.
Фигуристка поступала на программу бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика» на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сдала ЕГЭ по русскому на 51 балл и обществознание – на 44. Она поступает на журналистику
В фигурке бум выпускников: Загитова окончила школу, Туктамышева получила красный диплом, а Гуменник выбил 98 баллов на ЕГЭ
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К нам поступила Алина Загитова – олимпийская чемпионка! Ура! ❤️ #алиназагитова #игсуранхигс #журфакигсу #люблюфигуноекатание