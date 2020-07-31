«Барса» ищет нового тренера. Почеттино, Куман, Хави – среди кандидатов (ESPN)

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«Барселона» планирует назначить нового главного тренера, утверждает ESPN.

В клубе считают, что Кике Сетьен не смог расположить к себе игроков по причине того, что он не достиг значительных успехов ни в игровой, ни в тренерской карьере.

Поэтому «блауграна» хочет назначить тренера с именем, которого уважали бы футболисты. Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман по-прежнему рассматривается как кандидат на пост тренера «Барселоны», несмотря на то, что ранее он уже отказал клубу.

Также кандидатом является тренер «Аль-Садда» Хави, но на данный момент его назначение маловероятно из-за отказа в январе.

Еще одним кандидатом является экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Однако его назначению могут помешать опыт работы в «Эспаньоле» и критические высказывания о «Барселоне» в прошлом.

Почеттино о словах, что лучше поедет на ферму, чем в «Барсу»: «Я не высокомерен. Не хотел проявлять неуважение»

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