«Барселона» пропустила 8 мячей в матче ЛЧ впервые в истории

«Бавария» громит «Барселону» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (8:2, второй тайм).
Каталонский клуб пропустил пять или более мячей в еврокубковом матче в третий раз в своей истории, а восемь – впервые.
В 1976 году «Барса» уступила софийскому «Левски» в Кубке УЕФА (4:5), а в 1962-м поражение со счетом 6:2 сине-гранатовым в Кубке ярмарок нанесла «Валенсия».
В Кубке чемпионов / Лиге чемпионов «Барселона» до сегодняшнего дня ни разу не пропускала даже пять мячей за игру.
На Sports.ru доступна видеотрансляция игры «Барселона» – «Бавария» и текстовый онлайн.