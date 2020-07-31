«Барселона» пропустила 8 мячей в матче ЛЧ впервые в истории

громит «Барселону» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (8:2, второй тайм).

Каталонский клуб пропустил пять или более мячей в еврокубковом матче в третий раз в своей истории, а восемь – впервые.

В 1976 году «Барса» уступила софийскому в Кубке УЕФА (4:5), а в 1962-м поражение со счетом 6:2 сине-гранатовым в Кубке ярмарок нанесла .

В Кубке чемпионов / Лиге чемпионов до сегодняшнего дня ни разу не пропускала даже пять мячей за игру.

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