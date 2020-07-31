«Зенит» купит вратаря «Краснодара» Адамова за 2 млн евро (Metaratings.ru)

Вратарь «Краснодара» Денис Адамов может продолжить карьеру в «Зените».
По данным Metaratings.ru, клуб из Петербурга заплатит за 22-летнего голкипера 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал предложение «Краснодару» о трансфере россиянина, однако южане ответили, что склонны дать согласие на переход игрока в «Зенит».
Отступные Адамова – 20 млн евро. В начале июня сообщалось, что «Краснодар» не хочет расставаться с вратарем.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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