«Зенит» купит вратаря «Краснодара» Адамова за 2 млн евро (Metaratings.ru)

Вратарь может продолжить карьеру в «Зените».

По данным Metaratings.ru, клуб из Петербурга заплатит за 22-летнего голкипера 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал предложение «Краснодару» о трансфере россиянина, однако южане ответили, что склонны дать согласие на переход игрока в .

Отступные Адамова – 20 млн евро. В начале июня сообщалось, что «Краснодар» не хочет расставаться с вратарем.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Сказал сопернику: «Смотри, сейчас воткну». Вратарь «Краснодара-3» пошел на угловой при 2:2 и забил победный гол